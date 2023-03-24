Половодье в Кировской области в 2023 году: какие районы может затопить

При условии прохождения половодья в многолетних значениях несколько районов области и Кирова может подтопить. Фото: Антон МАМАЕВ

В Кировской области приближается половодье. По прогнозам, в этот период может подтопить несколько районов. «Комсомолка» узнала, о каких территориях идет речь.

НЕСКОЛЬКО РАЙОНОВ ОКАЖУТСЯ В ЗОНЕ ПОДТОПЛЕНИЯ

В правительстве Кировской области состоялось заседание комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности. На нем обсудили надвигающееся половодье и подготовку к нему.

По прогнозам Кировского ЦГМС, вскрытие Вятки ожидается в близкие к норме сроки: конец второй декады-начало третьей декады апреля. Половодье в 2023 году ожидается в соответствии со средними многолетними значениями. При таких условиях возможны подтопления в Яранском, Нолинском, Санчурском районах и в приречной части города Кирова: слободе Дымково, Вересниках, районах спичечной фабрики «Красная Звезда» и Кировского мебельного деревообрабатывающего комбината.

При наихудшем развитии событий в зону подтопления попадают 42 населенных пункта области. В случае плохой погоды на пике половодья и интенсивного таяния возможно превышение уровня воды, отметили представители Центра по гидрометеорологии.

- Созданы резервы материальных и финансовых ресурсов, подготовлены силы и средства для ликвидации ЧС, определены пункты временного размещения жителей, проработаны вопросы по транспортировке и питанию граждан, готовятся дороги, мосты и гидротехнические сооружения к пропуску талых вод, прорабатывается вопрос по перемещению населения в зонах затопления, - сообщил начальник управления защиты населения и территорий администрации губернатора и правительства Кировской области Игорь Прокошев.

УКАЗАНИЯ В ПЕРИОД ПАВОДКА

Губернатор Александр Соколов дал ряд поручений в связи с грядущим паводком. Министру внутренней политики Денису Иконникову предстоит координировать вопрос подготовки к половодью с населенными пунктами, где есть угроза подтопления. Министру финансов Ларисе Маковеевой - предоставить необходимые средства по заявкам муниципалитетов. Минприроды должно проработать экологические риски и предоставить карту муниципалитетам. Министерство промышленности, предпринимательства и торговли займется перечнем предприятий, которые теоретически могут находиться в зоне подтопления.

Помимо того, по данным ЦГМС региона, в ближайшее время ожидается потепление, что может спровоцировать подвижки льда и закраины. В связи с этим муниципалитетам рекомендовали разобрать и отвести наплавные мосты на весь период ледохода и паводка, а места их хранения укрепить специальными ограждениями. При этом жители на период закрытия или разведения мостов должны быть обеспечены всем необходимым.

- Важно: когда пойдет лед, люди не должны остаться без продуктов, воды, лекарств. Подвоз должен быть спланирован заранее, - заявил глава региона.