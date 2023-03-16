В Кирове началась подготовка к весеннему половодью

Для работы во время паводка заготовлено достаточное количество плавсредств. Фото: киров.рф

В Кирове началась подготовка к паводку. Об этом сообщает горадминистрация.

На данный момент составлен план мероприятий и сформирована противопаводковая комиссия. В ближайшее время состоится штабная тренировка, в которой примут участие городские ведомства, дорожные службы, ресурсоснабжающие организации, теруправления.

В мэрии заверили, что для работы в период половодья заготовлено достаточное количество плавсредств. Планируется также задействовать спасательный отряд в составе 45 человек.

Как всегда, во время паводка будут выставлять предупреждающие знаки для водителей, извещающие о подтоплении участков дорог и вешки для измерения уровня воды. Каждый год в этот период из-за разлива реки перекрываются пути по улицам Лесозаводской и Красной Звезды, а также в слободах Дымково, Широковской и Симановской.

Ранее мы сообщали, что река Вятка, по прогнозам синоптиков, должна вскрыться во второй-третьей декаде апреля.

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