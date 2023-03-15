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НовостиОбщество15 марта 2023 6:05

Вятка вскроется ото льда во второй-третьей декаде апреля

В 2023 году максимальные уровни воды во время половодья ожидаются ниже нормы
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Синоптики дали прогноз по вскрытию реки Вятки в 2023 году.

Синоптики дали прогноз по вскрытию реки Вятки в 2023 году.

Фото: Иван МАКЕЕВ

Река Вятка вскроется ото льда примерно через месяц. Такие данные приводит Гидрометцентр РФ.

Специалисты составили подробный прогноз вскрытия ото льда рек европейской части страны в 2023 году. По их прогнозу, Вятку это ожидает во второй и третьей декадах апреля, наряду с реками Вологодской области и Карелии.

Синоптики также отметили, что максимальные уровни воды во время половодья на Вятке ожидаются ниже нормы. В то же время вероятно подтопление некоторых пониженных прибрежных участков в бассейне реки, в том числе в районе Кирова.

Отметим, что в 2022 году Вятка вскрылась ото льда во второй декаде апреля.

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