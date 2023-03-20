В Кирове пункты временного размещения готовятся к половодью

Горадминистрация контролирует ход подготовки к паводку. Фото: киров.рф
В Первомайском районе открыты шесть пунктов временного размещения людей, пострадавших в ЧС. Они предназначены для приема, учета и жизнеобеспечения кировчан, эвакуированных из зоны чрезвычайной ситуации. Сейчас такие пункты готовятся к половодью.
Как сообщает горадминистрация, точки временного размещения расположены по следующим адресам:
- гостиница «Губернская», Казанская, 74;
- МБОУ ООШ №1, село Порошино, Бассейная, 1;
- МБОУ СОШ с УИОП №9, улица им. 60-летия Комсомола, 4;
- МОАУ СОШ №10 с УИОП им. К.Э. Циолковского, Розы Люксембург, 57;
- МБОУ СОШ №20, Милицейская, 50;
- МБОУ СОШ №34, улица Красный Химик, 2, корпус 3.
Все пункты готовы к выполнению возложенных на них задач.
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