В Кирове пункты временного размещения готовятся к половодью

Горадминистрация контролирует ход подготовки к паводку. Фото: киров.рф

В Первомайском районе открыты шесть пунктов временного размещения людей, пострадавших в ЧС. Они предназначены для приема, учета и жизнеобеспечения кировчан, эвакуированных из зоны чрезвычайной ситуации. Сейчас такие пункты готовятся к половодью.

Как сообщает горадминистрация, точки временного размещения расположены по следующим адресам:

- гостиница «Губернская», Казанская, 74;

- МБОУ ООШ №1, село Порошино, Бассейная, 1;

- МБОУ СОШ с УИОП №9, улица им. 60-летия Комсомола, 4;

- МОАУ СОШ №10 с УИОП им. К.Э. Циолковского, Розы Люксембург, 57;

- МБОУ СОШ №20, Милицейская, 50;

- МБОУ СОШ №34, улица Красный Химик, 2, корпус 3.

Все пункты готовы к выполнению возложенных на них задач.

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