Половодье-2023 в Кирове: как подтопляемые микрорайоны готовят к «большой воде»

Неизвестно, будут ли эвакуировать людей: все зависит от масштабов разлива Вятки Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

«Комсомолка» изучила свежее постановление администрации Кирова об организации торговли в период весеннего половодья и рассказывает, как микрорайоны, попадающие в потенциальные зоны подтопления, будут готовить к приходу «большой воды».

КАКИЕ МИКРОРАЙОНЫ МОЖЕТ «ЗАДЕТЬ»?

Традиционно половодье ждут на территориях Первомайского и Ленинского районов Кирова. А именно в бывших слободе Дымково и поселке Вересники, в районе спичечной фабрики «Красная Звезда», у Кировского мебельного деревообрабатывающего комбината.

Помимо жилых домов, в зоне подтопления могут оказаться детский сад и несколько промышленных предприятий.

КАК ГОТОВЯТ ТЕРРИТОРИИ?

Руководителям магазинов рекомендовали сделать запас продуктов питания, питьевой воды и предметов первой необходимости. В Дымкове такой магазин один, в районе спичфабрики - 3 (в том числе филиал федеральной сети), в КМДК - 2, в Вересниках - один (и той же федеральной сети).

Территориальные управления и Кировское управление гражданской защиты должны договориться с магазинами об оборудовании подходов (мостиков, поддонов и пр.) к торговым точкам, а также о выделении плавательных средств для перевозки товаров с берега до этих магазинов.

Отгружать товары рекомендовано трем крупным местным производителям: молочному комбинату, пятому хлебозаводу и БКК.

К слову о подходах к магазинам. Люди уже не раз жаловались на то, как собирают такие временные конструкции. В 2018 году наплавные тротуары оказались вдалеке от многих частных домов. А в 2019-м на бревна не положили доски: в Вересниках пенсионеры с трудом балансировали, преодолевая такие мостки. Притом, что в среднем за год на временные тротуары тратят по миллиону рублей.

БУДЕТ ЛИ ЭВАКУАЦИЯ?

Неизвестно, придется ли вывозить жителей за пределы зоны половодья. Все зависит от подъема уровня воды в Вятке и масштабов подтопления микрорайонов.

Однако если эвакуация все же состоится, то людей повезут в пункты временного размещения. «Гордормостстрой» планируют сделать ответственным за обеспечение жителей постельными принадлежностями и матрасами. А муниципальный комбинат продовольствия и социального питания будет отвечать за трехразовое горячее питание для эвакуированных. За кормежку также предлагают взяться столовым на улице Ключевой и на улице Красной Звезды.

Контролировать весь процесс подготовки будет городской департамент экономического развития и предпринимательства.