В Кирове сделают запас продуктов перед весенним половодьем

Такие меры необходимы для того, чтобы обеспечить жителей Первомайского и Ленинского районов необходимыми товарами Фото: Иван МАКЕЕВ

В Кирове предпринимателям, содержащим магазины в зонах затопления, рекомендовали сделать запас продуктов перед началом весеннего половодья. Соответствующее постановление появилось на сайте городской администрации.

Такие меры необходимы для того, чтобы обеспечить жителей Первомайского и Ленинского районов необходимыми товарами. В том числе, питьевой водой и предметами первой необходимости.

Так, постановление касается организаций, расположенным в районе слободы Дымково, спичечной фабрики «Красная звезда», Кировского мебельного деревообрабатывающего комбината, а также бывшего поселка Вересники.

Напомним, что в Кирове перед предстоящим потеплением начнутся работы по уборке снега с крыш многоквартирных домов.