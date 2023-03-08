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НовостиОбщество8 марта 2023 11:56

В Кирове сделают запас продуктов перед весенним половодьем

Речь идет о магазинах, расположенных в зонах затопления
Анна МАМАЕВА
Анна МАМАЕВА
Такие меры необходимы для того, чтобы обеспечить жителей Первомайского и Ленинского районов необходимыми товарами

Такие меры необходимы для того, чтобы обеспечить жителей Первомайского и Ленинского районов необходимыми товарами

Фото: Иван МАКЕЕВ

В Кирове предпринимателям, содержащим магазины в зонах затопления, рекомендовали сделать запас продуктов перед началом весеннего половодья. Соответствующее постановление появилось на сайте городской администрации.

Такие меры необходимы для того, чтобы обеспечить жителей Первомайского и Ленинского районов необходимыми товарами. В том числе, питьевой водой и предметами первой необходимости.

Так, постановление касается организаций, расположенным в районе слободы Дымково, спичечной фабрики «Красная звезда», Кировского мебельного деревообрабатывающего комбината, а также бывшего поселка Вересники.

Напомним, что в Кирове перед предстоящим потеплением начнутся работы по уборке снега с крыш многоквартирных домов.