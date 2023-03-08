В Кирове сделают запас продуктов перед весенним половодьем

Такие меры необходимы для того, чтобы обеспечить жителей Первомайского и Ленинского районов необходимыми товарами
Фото: Иван МАКЕЕВ
В Кирове предпринимателям, содержащим магазины в зонах затопления, рекомендовали сделать запас продуктов перед началом весеннего половодья. Соответствующее постановление появилось на сайте городской администрации.
Такие меры необходимы для того, чтобы обеспечить жителей Первомайского и Ленинского районов необходимыми товарами. В том числе, питьевой водой и предметами первой необходимости.
Так, постановление касается организаций, расположенным в районе слободы Дымково, спичечной фабрики «Красная звезда», Кировского мебельного деревообрабатывающего комбината, а также бывшего поселка Вересники.
Напомним, что в Кирове перед предстоящим потеплением начнутся работы по уборке снега с крыш многоквартирных домов.