Будет ли половодье в Кирове в 2023 году: уровень воды в Вятке может достигнуть 4-5 метров от нулевого поста

В 2023 году вскрытие Вятки ото льда ожидается во второй-третьей декаде апреля. Фото: Антон МАМАЕВ

Близится апрель, и в Кировской области вскоре наступит момент вскрытия реки Вятки и ее разлив. Каждый год перед половодьем проводятся определенные мероприятия - штабные тренировки, подготовки и оповещение населения. «Комсомолка» рассказывает, что делать в случае сильного паводка.

КАКИЕ ТЕРРИТОРИИ МОЖЕТ ПОДТОПИТЬ

По данным Гидрометцентра, Вятка вскроется ото льда во второй-третьей декаде апреля. Горадминистрация уже сообщила предварительный прогноз: в период половодья уровень воды в реке достигнет отметок 390-490 см от нулевого поста. Как правило, «под удар» во время паводка попадают слобода Дымково, Вересники, район спичечной фабрики «Красная Звезда» и Кировского мебельного деревообрабатывающего комбината. В зону подтопления могут также попасть детский сад и несколько промышленных территорий.

КАК БУДУТ СПРАВЛЯТЬСЯ СЛУЖБЫ ВО ВРЕМЯ ПАВОДКА

В администрации Кирова на днях прошла штабная тренировка по отработке действий городских служб в преддверии половодья. Согласно легенде, подтопило территории микрорайонов КМДК, Вересники и заречной части города, в зоне паводка оказались 500 домов с населением четыре тысячи человек.

Так, на случай сильного паводка планируется эвакуация и обустройство наплавных тротуаров, отключение электроэнергии на территориях, обеспечение жителей всем необходимым. Магазинам в зонах затопления уже поручено сделать запас продуктов, питьевой воды и товаров первой необходимости. Для работы во время половодья заготовлены плавсредства, возможно задействование спасательного отряда в составе 45 человек.

АДРЕСА ПУНКТОВ ВРЕМЕННОГО РАЗМЕЩЕНИЯ

Для эвакуируемых будут работать пункты временного размещения по следующим адресам:

- гостиница «Губернская», Казанская, 74;

- МБОУ ООШ №1, село Порошино, Бассейная, 1;

- МБОУ СОШ с УИОП №9, улица им. 60-летия Комсомола, 4;

- МОАУ СОШ №10 с УИОП им. К.Э. Циолковского, Розы Люксембург, 57;

- МБОУ СОШ №20, Милицейская, 50;

- МБОУ СОШ №34, улица Красный Химик, 2, корпус 3.

Все они готовы к выполнению возложенных на них задач.