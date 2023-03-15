В Вятских Полянах на мужчину, устроившего стрельбу, завели уголовное дело за посягательство на жизнь полицейских

На месте продолжают работать правоохранительные органы. Фото: Артем Лосев, vk.com/dozorvp

На мужчину, устроившего стрельбу в Вятских Полянах, завели уголовное дело за посягательство на жизнь сотрудников правоохранительных органов. Об этом сообщает областной Следственный комитет.

Сегодня, 15 марта, 47-летний житель Вятских Полян устроил стрельбу из окна собственной квартиры. Как сообщает ведомство, мужчина выстрелил «в сторону, где непосредственно находились сотрудники полиции». По данному факту возбуждено уголовное дело.

- На месте происшествия продолжают работать сотрудники правоохранительных органов. Ход расследования уголовного дела находится на личном контроле руководителя регионального ведомства, - сообщает пресс-служба ведомства.

Напомним, о ЧП в Вятских Полянах стало известно сегодня, 15 марта. Губернатор Александр Соколов сообщил, что одной из причин стрельбы мог стать внезапный запой: мужчина в течение 16 лет не употреблял алкоголь и внезапно сорвался. Следственный комитет также подтверждает тот факт, что стрелявший находится в состоянии алкогольного опьянения.

На месте происшествия работают сотрудники Следкома, полиции, подразделения быстрого реагирования Росгвардии, дежурит «скорая помощь». Паблик «Полянский дозор» также информировал о прибытии снайпера с СВД.

Действия правоохранительных органов координирует межрайонный прокурор Сергей Муржин. Областная прокуратура держит на особом контроле, принимаются меры для пресечения действий мужчины.

Ранее глава региона также сообщал, что в ходе происшествия никто не пострадал. По состоянию на данный момент информации о раненых нет.

По последним данным, мужчина все еще находится в своей квартире. В течение последнего часа на месте ЧП временное затишье: стрельба прекратилась. Район по-прежнему оцеплен.

В Вятских Полянах мужчина открыл стрельбу из окна своей квартиры: что известно на данный момент

По оперативной информации, у мужчины с собой два гладкоствольных ружья. На данный момент известно, что других людей в квартире нет. Все подробности происходящего на данный момент выясняются. На месте работают сотрудники полиции, подразделения быстрого реагирования Росгвардии и следователи.

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Последние новости о стрельбе в Вятских Полянах: прибытие снайпера и временное затишье Паблик «Полянский дозор» сообщает, что по состоянию на 13.50 наступило «некоторое затишье». - Выстрелы слышны примерно раз в 20 минут. По словам очевидцев на месте, есть ощущения, что у мужчины заканчиваются боеприпасы, и он ведет подготовку зарядов, - сказано в посте.

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