Последние новости о стрельбе в Вятских Полянах: прибытие снайпера и временное затишье

Мужчина устроил стрельбу из окна своей квартиры. Фото: Рустам, vk.com/dozorvp

В Вятских Полянах мужчина открыл стрельбу из окна собственной квартиры. Паблик «Полянский дозор» сообщает, что по состоянию на 13.50 наступило «некоторое затишье».

- Выстрелы слышны примерно раз в 20 минут. По словам очевидцев на месте, есть ощущения, что у мужчины заканчиваются боеприпасы, и он ведет подготовку зарядов, - сказано в посте.

Район СХТ, где происходит стрельба, оцеплен. На месте работают «скорая помощь» и сотрудники правоохранительных органов: Следственного комитета, полиции, подразделения быстрого реагирования Росгвардии. Их работу координирует межрайонный прокурор Сергей Муржин. Областная прокуратура держит ситуацию на особом контроле. Принимаются меры для пресечения действий мужчины. Ранее «Полянский дозор» сообщал, что на место происшествия также прибыл снайпер с СВД.

Напомним, сегодня, 15 марта, в Вятских Полянах местный житель открыл стрельбу из окна своей квартиры. Губернатор Александр Соколов сообщил, что одна из возможных причин – алкоголь: мужчина в течение 16 лет не пил и внезапно сорвался. По информации главы региона, пострадавших нет. Других людей в квартире с нападавшим также не было.

В Вятских Полянах мужчина открыл стрельбу из окна своей квартиры: что известно на данный момент

По оперативной информации, у мужчины с собой два гладкоствольных ружья. На данный момент известно, что других людей в квартире нет. Все подробности происходящего на данный момент выясняются. На месте работают сотрудники полиции, подразделения быстрого реагирования Росгвардии и следователи.

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