В Вятских Полянах мужчина открыл стрельбу из окна своей квартиры: что известно на данный момент

На месте работают сотрудники правоохранительных органов. Фото: СУ СКР по Кировской области

В Вятских Полянах мужчина устроил стрельбу из окна собственной квартиры. Первая информация появилась в федеральных СМИ, позднее ее подтвердил губернатор Кировской области Александр Соколов.

По оперативной информации, у мужчины с собой два гладкоствольных ружья. Глава региона сообщает, что причина стрельбы может крыться во внезапном запое: говорят, что 16 лет он не брал в рот ни капли спиртного и внезапно «развязался», в результате чего организм отреагировал соответствующим образом – неадекватно. На данный момент известно, что других людей в квартире нет.

- Полиция быстро оцепила прилегающую территорию. Пострадавших нет. СОБР в пути. Переговорил с начальником УМВД, ситуация под контролем, - добавил губернатор.

В областном УМВД по Кировской области «Комсомолке» также подтвердили информацию: местный житель закрылся в собственной квартире и стреляет из окна. Все подробности происходящего на данный момент выясняются.

На месте работают сотрудники полиции, подразделения быстрого реагирования Росгвардии и следователи. Областная прокуратура сообщает, что принимаются меры для пресечения противоправных действий мужчины. Ведомство держит ситуацию на особом контроле. Действия правоохранительных органов координирует межрайонный прокурор Сергей Муржин.

Следственный комитет Кировской области начал проверку по факту стрельбы. На месте работают сотрудники ведомства. По результатам будет принято процессуальное решение.