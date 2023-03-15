В Вятских Полянах мужчина, устроивший стрельбу, все еще находится в своей квартире

На место прибыл снайпер с СВД. Фото: СУ СКР по Кировской области

В Вятских Полянах мужчина устроил стрельбу из окна собственной квартиры. По последним данным, он все еще находится в своей квартире. Однако на данный момент на месте происшествия временное затишье: стрельба прекратилась. Об этом сообщает паблик «Полянский дозор».

- Район СХТ оцеплен сотрудниками полиции и Росгвардии. Ситуация под контролем, - передает группа.

Напомним, сегодня, 15 марта, в Вятских Полянах местный житель открыл стрельбу из окна собственной квартиры. По сообщению губернатора Александра Соколова, мужчина на протяжении 16 лет не пил спиртного и внезапно сорвался, что и могло стать одной из причин произошедшего. Других людей в квартире с ним не было.

На месте происшествия работают «скорая помощь», сотрудники полиции и Следственного комитета, подразделения быстрого реагирования Росгвардии. Ранее также сообщалось о прибытии снайпера с СВД. Координацией работы правоохранительных органов занимается межрайонный прокурор Сергей Муржин. Областная прокуратура держит ситуацию на особом контроле. Принимаются все меры для пресечения действий мужчины.

Региональный Следственный комитет начал проверку по факту происшествия. По ее результатам будет принято процессуальное решение.