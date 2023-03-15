В Вятских Полянах мужчина открыл стрельбу из собственной квартиры

На месте работают сотрудники правоохранительных органов. Фото: СУ СКР по Кировской области

В Вятских Полянах мужчина открыл стрельбу из окна своей квартиры. Информацию сообщил губернатор Кировской области Александр Соколов в своем телеграм-канале.

- По оперативной информации, у него два гладкоствольных ружья. Говорят, 16 лет не пил, развязался. Организм среагировал неадекватно. Других людей в квартире нет. Полиция быстро оцепила прилегающую территорию. Пострадавших нет. СОБР в пути. Переговорил с начальником УМВД, ситуация под контролем, - сообщил глава региона.

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