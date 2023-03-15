В Вятские Поляны, где мужчина устроил стрельбу, прибыл снайпер

На месте работают сотрудники правоохранительных органов. Фото: СУ СКР по Кировской области

В Вятских Полянах, где мужчина открыл стрельбу из окна своей квартиры, прибыл снайпер. Об этом сообщает паблик «Полянский дозор».

- Прибыл снайпер с СВД. Стрельба продолжается. Слышны выстрелы. Неизвестный стрелок на месте. Район СХТ оцеплен. Работает полиция и Росгвардия, - сказано в посте.

Напомним, сегодня, 15 марта, в Вятских Полянах мужчина устроил стрельбу из окна собственного дома. Как сообщил губернатор Александр Соколов, местный житель в течение 16 лет не пил спиртного, и внезапно сорвался, в результате чего «организм среагировал неадекватно». На месте работают сотрудники правоохранительных органов. Региональный Следком начал проверку.

Если вы хотите поделиться своей новостью или историей, сообщите об этом в редакцию «КП-Киров»:

Телефон: +7922-963-83-60 (WhatsApp).

Почта: anastasia.nikolaenko@phkp.ru

Следите за нами там, где вам удобно: Телеграм, Вконтакте, Одноклассники.