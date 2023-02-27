Сроки в колонии и дисквалификация: вынесены приговоры Шульгину и Ишутинову

Шульгина и Ишутинова судили за злоупотребления при приемке дорожных камер. Фото: СУ СКР по Кировской области

Завершился судебный процесс по делу Ильи Шульгина и Алексея Ишутинова. «Комсомолка» напоминает детали дела, а также рассказывает, какой приговор вынес Ленинский районный суд города Кирова.

ХРОНИКА СОБЫТИЙ

Суть уголовного дела - нарушения при закупке многострадальных дорожных камер. До того уже началось «дело Палюха».

В декабре 2019 года Ишутинов (тогда - и.о. директора управления дорожной и парковой инфраструктуры (УДПИ), действуя от имени города, заключил контракт на поставку 19 (позднее в СУ СКР по Кировской области говорили все же о 20 - ред.) камер фото- и видеофиксации нарушений. Общая стоимость - не менее 21 миллиона рублей.

Когда дошло до приемки, выяснилось, что камеры не соответствовали требованиям технического задания. Однако Шульгин (будучи главой городской администрации) указал все равно принять камеры. Хотя (по сути) контракт следовало расторгнуть в одностороннем порядке.

КАК ДЕЛО ЗАВЕЛИ

Задержания начались год спустя, осенью 2020-го. Уголовное дело завели по ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями). С Ишутинова взяли подписку о невыезде, Шульгину объявили запрет определенных действий.

Расследование завершили в декабре 2021-го. Тогда Шульгина и Ишутинова обвиняли уже в превышении должностных полномочий (п. «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ). Прокуратура Кировской области утвердила обвинительное заключение, материалы дела передали в суд.

Суд состоялся летом 2022 года. Вновь вернули ст. 285 УК РФ (злоупотребление полномочиями). Шульгина судили как организатора преступления, 3 года лишения свободы с 2 годами дисквалификации (лишения права занимать госдолжности), а Ишутинову дали 2 года лишения свободы с 2 годами дисквалификации. Оба срока - условные, с испытательным сроком.

ПЕРЕСМОТР ДЕЛА И НОВЫЙ ПРИГОВОР

Однако сторона обвинения с приговором не согласилась: подала апелляцию. Дело вернули в суд и начали пересматривать. Новые заседания начались в октябре 2022-го.

Дело рассмотрел Ленинский районный суд Кирова. Сегодня, 27 февраля 2023 года, прокуратура Кировской области сообщила: Ишутинова судили за злоупотребление должностными полномочиями, приговорили к 1 году 6 месяцам лишения свободы с 2 годами дисквалификации.

Шульгину как организатору злоупотребления назначили 2 года 6 месяцев лишения свободы с 2 годами дисквалификации. Однако на этот раз сроки реальные: оба экс-чиновника должны отправиться в колонию общего режима.

Подсудимых взяли под стражу в зале суда. Приговор не вступил в законную силу.