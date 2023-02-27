Бывший сити-менеджер Кирова Илья Шульгин получил 2,5 года колонии по делу о дорожных камерах

Они причинили ущерб на сумму около 21 миллиона рублей. ФОТО: СУ СКР по Кировской области.

Экс-главе администрации города Илье Шульгину и бывшему руководителю городского управления дорожной и парковой инфраструктуры (УДПИ) Алексею Ишутинову вынесли приговор. Подробности дела напомнили в региональной прокуратуре.

В конце 2019 года, в рамках реализации проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» Шульгин с сообщником согласовали и оплатили поставку 20 камер фото- и видеофиксации правонарушений ПДД. Позднее выяснилось, что полученное оборудование не соответствовало техническим параметрам, указанным в контракте. В итоге своими действиями бывшие чиновники причинили казне города ущерб на 21 миллион рублей.

Собранных сведений хватило для вынесения приговора по статье «Злоупотреблении должностными полномочиями». Илье Шульгину назначили наказание в виде 2,5 лет лишения свободы с лишением права занимать должности на госслужбе и в органах местного самоуправления сроком на два года. Алексей Ишутинов осужден на 1,5 года лишения свободы с лишением права занимать должности на государственной службе и в органах местного самоуправления на два года.

Отбывать срок оба осужденных будут в колонии общего режима.