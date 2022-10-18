В Кирове пересмотрят уголовное дело Ильи Шульгина и Алексея Ишутинова

Ранее бывший сити-менеджер уже получил свое наказание: три года лишения свободы условно. Фото: СУ СКР по Кировской области

Дело Шульгина и Ишутинова пересмотрят на следующей неделе. Информация появилась в картотеке дел Ленинского районного суда города Кирова.

Ранее бывший сити-менеджер и бывший руководитель УДПИ получили свое наказание за злоупотребление должностными полномочиями. Суд вынес приговор: для Ильи Шульгина - три года лишения свободы условно, для Алексея Ишутинова - два. Однако позднее обвинение подало апелляцию. Дело вернулось в суд и теперь будет пересматриваться заново. Судебное заседание назначено на 27 октября.

Ранее в Кирове пересмотрели приговор бывшему министру информационных технологий Юрию Палюху. Вместо условного срока он получил вполне реальный.