Условный срок Юрия Палюха заменили реальным после пересмотра дела

Отбывать наказание Юрий Палюх будет в колонии общего режима. Фото: УФСБ России по Кировской области

Юрию Палюху ужесточили наказание после пересмотра дела. Об этом сообщает областная прокуратура.

Суд над бывшим министром информационных технологий Кировской области и экс-директором КОГБУ «Центр стратегического развития информационных ресурсов и систем управления» состоялся 18 июля. Как мы сообщали ранее, обоих обвинили в превышении должностных полномочий. Палюх получил четыре года, его сообщник - три. Оба - условно.

Сторона обвинения после суда подала апелляцию, посчитав приговор слишком мягким. Вместе с тем, сообщает ведомство, прокурор указал на отсутствие оснований назначения условного наказания.

- Судебная коллегия по уголовным делам Кировского областного суда по результатам рассмотрения доводов апелляционного представления гособвинителя приговор суда первой инстанции изменила, усилила осуждённым наказание, - сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

По итогам пересмотра условное наказание обоих отменили. Юрий Палюх и экс-директор центра будут отбывать срок в колонии общего режима. Их взяли под стражу в зале суда.