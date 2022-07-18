Экс-министру информационных технологий Кировской области Юрию Палюху дали условный срок

Бывший министр отделался условным сроком за превышение должностных полномочий. Фото: УФСБ России по Кировской области

В Кирове закончилось дело о растрате почти ста миллионов рублей бывшим министром информационных технологий. В процессе статья УК изменилась, поэтому растрату никто не совершал: его обвинили в превышении должностных полномочий.

18 июля Юрию Палюху вынесли приговор: четыре года лишения свободы - условно. Что практически можно считать помилованием. Вместе с ним на скамье подсудимых оказался экс-директор КОГБУ «Центр стратегического развития информационных ресурсов и систем управления», осужденный по той же статье и также получивший «условку» - но на год меньше. «Комсомолка» вспоминает, что к чему и с чего все начиналось.

ДЕЛО О ВИДЕОКАМЕРАХ

А началось все в июне 2020 года, когда Юрий Палюх внезапно покинул пост министра информационных технологий по собственному желанию. Некоторые решили, мол, это «ж-ж-ж» неспроста. И оказались абсолютно правы: на следующий день Палюха задержали по подозрению в сразу двух преступлениях: «присвоение или растрата в особо крупном размере» и «злоупотребление должностными полномочиями».

Как выяснило следствие, в далеком 2019 году КОГБУ «Центр стратегического развития информационных ресурсов и систем управления» запустил аукцион по поиску поставщика специальных техсредств для наблюдения за дорожным движением. Камеры закупались в рамках исполнения нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Подрядчика нашли, оборудование получили. Оказалось, что поставленные камеры не соответствовали заявленным в контракте требованиям. И министр, и директор центра махнули рукой и подписали приемку и оплату. Имущественный ущерб составил по итогу более 93 миллионов рублей (изначально было 78, но цифра постепенно увеличивалась).

СОРВАЛ РЕАЛИЗАЦИЮ ПРОЕКТА?

А пока шло разбирательство, КСП подготовила отчет о реализации нацпроектов в регионе - в том числе, программы «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства Кировской области». Курировал ее именно Палюх, и, согласно докладу, те самые злосчастные камеры не работали весь год. Это дало повод обвинить его еще в и срыве реализации регионального проекта - благо, это не грозит уголовным наказанием. Но в плане репутации, конечно, проблем прибавило. Хотя, стоит полагать, это было последним на тот момент, что беспокоило бывшего чиновника.

РАСТРАТЫ НЕ БЫЛО

Обвинительное заключение по делу утвердили только в декабре 2021 года. Обоих были готовы судить, но уже только по одной статье, причем отличающейся от первоначально предъявленного обвинения. Ему вменили «превышение должностных полномочий», что в разы мягче «злоупотребления». Скорее всего, потому, что в действиях ни экс-директора, ни бывшего министра не нашли корыстного умысла.

По этой статье обоих и осудили. Оба останутся на свободе («с учетом данных о личности и иных обстоятельств), но с испытательным сроком. Для Палюха таковой составит 4 года, для экс-директора «Центра стратегического развития информационных ресурсов и систем управления» - 3 года. Кроме того, оба не смогут работать на госслужбе и в органах местного самоуправления в течение трех и двух лет соответственно.

Приговор пока не вступил в законную силу.