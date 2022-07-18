Бывший министр информационных технологий Юрий Палюх получил условный срок

Бывшего министра задержали в июне 2020 года. Фото: УФСБ России по Кировской области

Бывшему министру информационных технологий Юрию Палюху вынесли приговор. Суд признал его виновным в превышении должностных полномочий. Об этом сообщает областной Следком.

Палюха приговорили к условному лишению свободы на четыре года с аналогичным испытательным сроком. Он также в течение трех лет не сможет вернуться на госслужбу и работать в органах местного самоуправления.

Напомним, Палюха задержали по факту «растраты»: бывший министр принял и незаконно оплатил специализированные камеры, не соответствующие требованиям контракта. Ущерб оценили в 98 миллионов рублей. Позднее статья изменилась на «превышение должностных полномочий».