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Происшествия18 июля 2022 12:06

Бывший министр информационных технологий Юрий Палюх получил условный срок

Его осудили за превышение должностных полномочий
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Бывшего министра задержали в июне 2020 года. Фото: УФСБ России по Кировской области

Бывшего министра задержали в июне 2020 года. Фото: УФСБ России по Кировской области

Бывшему министру информационных технологий Юрию Палюху вынесли приговор. Суд признал его виновным в превышении должностных полномочий. Об этом сообщает областной Следком.

Палюха приговорили к условному лишению свободы на четыре года с аналогичным испытательным сроком. Он также в течение трех лет не сможет вернуться на госслужбу и работать в органах местного самоуправления.

Напомним, Палюха задержали по факту «растраты»: бывший министр принял и незаконно оплатил специализированные камеры, не соответствующие требованиям контракта. Ущерб оценили в 98 миллионов рублей. Позднее статья изменилась на «превышение должностных полномочий».