Обоих задержали по делу о превышении должностных полномочий еще в 2020 году. Фото: СУ СКР по Кировской области

Илья Шульгин и Алексей Ишутинов получили условные сроки за злоупотребление должностными полномочиями. Об этом сообщает областная прокуратура.

Речь идет о закупке камер для фото- и видеофиксации нарушений ПДД. Шульгин и Ишутинов согласовали приемку и поставку 20 комплексов, не соответствующих техзаданию. Сумма ущерба составила более 21 миллиона рублей.

Сегодня, 6 июля, состоялся суд по делу бывшего главы кировской горадминистрации и экс-руководителя УДПИ. Обоих признали виновными в организации злоупотребления и злоупотребление должностными полномочиями. Илья Шульгин получил три года лишения свободы, Алексей Ишутинов - два. Суд посчитал возможным применить условное наказание с испытательным сроком в три и два года соответственно.

Прокуратура также имеет право взыскать с осужденных компенсацию причиненного ущерба.