Какие меры соцподдержки действуют для семей мобилизованных в Кировской области?

Ряд мер поддержки ввели для жен, детей и родителей кировских военнослужащих Фото: Мария ЛЕНЦ

За год специальной военной операции (СВО) в Кировской области ввели целый ряд мер поддержки самих военнослужащих, их жен и детей. Подробнее обо всех утвержденных инициативах - в нашем материале.

ОБРАЗОВАНИЕ

- Семьям компенсируют плату за детский сад. Речь идет о государственных и муниципальных садиках, частных учреждениях, группах присмотра и ухода за детьми у ИП. По муниципальным обращаться к заведующим, по частным - в соцзащиту. Из документов нужны заявление и данные о прохождении военной службы.

- Детям мобилизованных предоставили право внеочередного приема в садики.

- Бесплатное горячее питание в школе. За получением нужно обратиться к директору учреждения.

- Преимущественное право зачисления в колледжи и техникумы. Получатели помощи - выпускники - дети военнослужащих, участвующих в СВО. Поступить можно в государственные профессиональные образовательные организации Кировской области (на бюджетные места). В любом случае, если есть вступительные испытания - их нужно успешно пройти. Чтобы подтвердить льготу, при подаче бумаг в приемную комиссию стоит приложить справку из военкомата, свидетельствующую о прохождении родителем военной службы в рамках СВО.

- Дети участников СВО имеют право на полную компенсацию расходов на обучение в вузах, а также на ежемесячные денежные выплаты.

Кроме того, более тысячи детей военнослужащих кировчан бесплатно отправятся в летние загородные лагеря.

КУЛЬТУРА, СПОРТ, ТРАНСПОРТ

- Детям бойцов - бесплатное посещение учреждений культуры (концерты, спектакли, выставки, фестивали, конкурсы и смотры, проводимые госучреждениями культуры). Пустят детей военнослужащего и одного совершеннолетнего сопровождающего. Удостоверение на получение мер допсоцподдержки можно оформить в ближайшем отделении МФЦ, а уже с ним обратиться в кассу учреждения.

- Аналогично с занятиями спортом. Дети военнослужащих могут бесплатно посещать секции, подведомственные нашему минспорта и туризма. Занятия можно выбрать любые. Каждый случай рассматривают отдельно, в зависимости от того, что интересно ребенку.

- Бесплатный проезд в общественном транспорте. Мера поддержки для жен и детей военнослужащих-участников спецоперации. Чтобы оформить льготу, нужны паспорт, справка из военкомата (либо документы контракта), свидетельство о рождении ребенка и свидетельство о браке, фото 3х4. В Кирове нужно обращаться в МФЦ: вам дадут удостоверение и транспортную карту. Далее отправляйтесь в претензионный центр ЦДС (Киров, улица Пятницкая, 2а). В районах - обращайтесь в МФЦ.

Кроме того, участников спецоперации освободили от уплаты транспортного налога. Это касается мобилизованных граждан, тех, кто служит по контракту и кто отправился в зону спецоперации в качестве добровольца. Налоговая льгота распространится на все транспортные средства, которые зарегистрированы на участников СВО. Правда, пока речь лишь о льготе за 2021 год. Но не исключено, что эту меру поддержки продлят.

КОММУНАЛКА

- Компенсация затрат на догазификацию. Получить выплату могут собственники домовладений, зарегистрированные в них по месту жительства. Доходы подтверждать не нужно. Сумма компенсации - до 100 тысяч рублей. Обращаться нужно в соцзащиту либо в МФЦ, с собой нести заявление, копию договора догазификации, копию акта о подключении и копии платежек.

- Бесплатные дрова. Они положены всем семьям участников СВО, живущих в домах с печным отоплением. Поддержат супруг и несовершеннолетних детей, а также родителей бойцов. Норма - 10 кубов колотых дров на одно жилое помещение. С заявлением идите в районную администрацию. Важно: о данном законопроекте заговорили лишь несколько недель назад.

- Компенсация за капремонт. Ежемесячная выплата (100% взноса на капремонт) предоставляется на жилое помещение, где вместе с военнослужащим проживают супруга и (или) несовершеннолетние дети, а также на жилье его родителей. Выплата будет производиться с месяца начала участия в специальной военной операции, но не ранее чем с января 2023 года. Для назначения выплаты с начисленной квитанцией за январь 2023 года необходимо обратиться в органы социальной защиты населения или МФЦ с соответствующим заявлением.

ПРОЧЕЕ

Участникам СВО и их семьям оказывают бесплатную юридическую помощь. Правовую поддержку оказывает Адвокатская палата Кировской области.

Еще после послания Владимира Путина Федеральному собранию у нас готовятся создать госфонд по поддержке участников спецоперации. Уже подбирают помещения и готовят механизмы оказания поддержки. Фонд должны открыть не позднее конца 2023 года.