Киров
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Киров
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Киров
-8°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество24 ноября 2022 10:30

Дети военнослужащих получат преимущество при поступлении на бюджет в кировские техникумы и колледжи

Это одна из новых мер поддержки для семей мобилизованных
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Преимущество будет даваться при условии успешного прохождения вступительных испытаний.

Преимущество будет даваться при условии успешного прохождения вступительных испытаний.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Кировской области дети мобилизованных получат преимущественное право зачисления на бюджет в образовательные учреждения региона. Об этом сообщил Александр Соколов в своем телеграм-канале.

Речь идет о заведениях среднего специального образования - колледжах и техникумах. Губернатор также подчеркнул, что зачисление на бюджетные места будет возможным при успешном прохождении вступительных испытаний и «прочих равных условий».

- Об этом просили жены мобилизованных кировчан на личных встречах. Соответствующее постановление только что подписал. Стараемся максимально поддерживать семьи наших военнослужащих - это один из приоритетов нашей работы, - добавил Александр Соколов.