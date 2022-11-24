Дети военнослужащих получат преимущество при поступлении на бюджет в кировские техникумы и колледжи

Преимущество будет даваться при условии успешного прохождения вступительных испытаний. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Кировской области дети мобилизованных получат преимущественное право зачисления на бюджет в образовательные учреждения региона. Об этом сообщил Александр Соколов в своем телеграм-канале.

Речь идет о заведениях среднего специального образования - колледжах и техникумах. Губернатор также подчеркнул, что зачисление на бюджетные места будет возможным при успешном прохождении вступительных испытаний и «прочих равных условий».

- Об этом просили жены мобилизованных кировчан на личных встречах. Соответствующее постановление только что подписал. Стараемся максимально поддерживать семьи наших военнослужащих - это один из приоритетов нашей работы, - добавил Александр Соколов.