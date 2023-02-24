Выставка «Жены героев» открылась в кировском ОДНТ

Выставка будет открыта до 12 марта. Фото: личная страница Александра Соколова ВКонтакте

В областном доме народного творчества открылась выставка «Жены героев». Это 23 фотографии жен военнослужащих Кировской области. Об открытии выставки на своей странице в соцсетях рассказал глава региона Александр Соколов.

- 23 портрета наполнены настоящей красотой и чувством гордости за своих мужей, - написал губернатор. - Поговорил с героинями выставки, которые ждут возвращения своих мужчин и не сомневаются в их победе.

Выставка будет открыта до 12 марта. Увидеть портреты можно с 10 до 18 часов в любой день, кроме понедельника.

Напомним, ранее супруге погибшего кировского солдата вручили восстановленную медаль.