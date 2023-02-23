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НовостиОбщество23 февраля 2023 14:24

Супруге погибшего солдата в Кирове вручили восстановленную медаль

Награда военнослужащего за спасение человека оказалась утеряна
Анна МАМАЕВА
Анна МАМАЕВА
Медаль перевыпустили и вручили вдове военнослужащего. Фото: kirovreg.ru

Медаль перевыпустили и вручили вдове военнослужащего. Фото: kirovreg.ru

В Кирове супруге погибшего солдата вручили восстановленную медаль в четверг, 23 февраля. Как отметили в областном правительстве, военнослужащего поощрили за спасение человека, но награда оказалась утеряна.

Тогда вдова обратилась к главе региона Александра Соколова с просьбой восстановить медаль. Обычно копии наград не делают, однако председатель комиссии по госнаградам поддержал инициативу.

В результате медаль перевыпустили на Госзнаке и доставили в Киров. Награду вручили супруге военнослужащего.