Супруге погибшего солдата в Кирове вручили восстановленную медаль

Медаль перевыпустили и вручили вдове военнослужащего. Фото: kirovreg.ru

В Кирове супруге погибшего солдата вручили восстановленную медаль в четверг, 23 февраля. Как отметили в областном правительстве, военнослужащего поощрили за спасение человека, но награда оказалась утеряна.

Тогда вдова обратилась к главе региона Александра Соколова с просьбой восстановить медаль. Обычно копии наград не делают, однако председатель комиссии по госнаградам поддержал инициативу.

В результате медаль перевыпустили на Госзнаке и доставили в Киров. Награду вручили супруге военнослужащего.