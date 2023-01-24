В Кировской области семьям военнослужащих будут выплачивать компенсацию взноса на капремонт

Компенсацию взноса будут предоставлять на помещения, где живут супруга, дети и родители военнослужащего. Фото: Даниил ОПАРИН

В Кировской области семьям военнослужащих будут выплачивать компенсацию за капремонт. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

Мера поддержки вводится с января 2023 года. Ежемесячная выплата в размере 100% взноса на капремонт будет предоставляться на жилое помещение, где вместе с военнослужащим проживают супруга и (или) несовершеннолетние дети, а также на жилье его родителей.

- Выплата будет производиться с месяца начала участия в специальной военной операции, но не ранее чем с января 2023 года. Для назначения выплаты с начисленной квитанцией за январь 2023 года необходимо обратиться в органы социальной защиты населения или МФЦ с соответствующим заявлением, - добавили в пресс-службе правительства.

Отметим, что дополнительные меры соцподдержки предоставляются членам семей мобилизованных кировчан, военнослужащих и добровольцев, заключивших контракт не ранее 24 февраля 2022 года.