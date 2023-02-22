В Кировской области начали искать помещение для фонда поддержки участников СВО

Об этом глава региона сообщил на еженедельном совещании. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Кирове начнут поиск места для регионального отделения государственного фонда поддержки семьям участников СВО. Такое поручение озвучил Александр Соколов на еженедельном совещании 22 февраля.

Также, глава региона поручил продумать механизм поддержки военнослужащих их родственников. Курировать вопрос будет зампред правительства Дмитрий Курдюмов.

Ранее мы рассказывали о комментарии Сергея Крутикова, руководителя фонда «Zа Вятку», об идее создания фонда.