«Оставим благой след на родной земле»: Вятская епархия открыла сбор средств на постройку нового храма на месте Феодоровской церкви

Здание сгоревшей церкви уже разобрали. Фото: Артем ЗАМЯТИН

В Кирове приняли решение отстроить новый храм на месте сгоревшей Феодоровской церкви. Об этом оповестил митрополит Вятский и Слободской Марк.

ОТКРЫТ СПЕЦИАЛЬНЫЙ СБОР СРЕДСТВ

Как передает пресс-служба Вятской епархии, 3 февраля было принято решение о постройке нового храма. Ранее ходили слухи о восстановлении предыдущего строения, однако, очевидно, оно оказалось слишком повреждено огнем. Кроме того, как мы уже сообщали, в огне погибло множество предметов убранства церкви. Спасателям удалось вынести из горящего здания частицу мощей святого Михаила Тихоницкого в напрестольном антиминсе и напрестольное Евангелие.

- Строительство храмов на Руси почиталось величайшей добродетелью и было любимым делом русского народа. На это святое дело тратились последние лепты вдовиц и щедрые жертвы обеспеченных людей. Так давайте же и мы оставим свой благой след на нашей родной Вятской земле, построив церковную сокровищницу для спасения душ, и чтобы наши дети и внуки радовались за нас, поминали нас в своих молитвах, - обратился к прихожанам митрополит.

По его благословению Вятская епархия открывает специальный сбор средств на постройку нового храма. Всех неравнодушных просят оказать посильную финансовую помощь. Это можно сделать двумя способами:

1) Передать наличные средства казначею храма Татьяне Пермяковой в Спасском соборе с 07.00 до 16.00. Информацию можно получить по телефону 89091431659;

2) Сделать перевод средств на банковский счет прихода Феодоровской церкви. Реквизиты указаны здесь.

- Я верю, что в самом скором времени на высоком берегу Вятки вновь поднимется прекрасный храм в честь Феодоровской иконы Божией Матери, и приходская жизнь продолжится в нем с новой благодатной силой. Всем миром сможем! – заявил митрополит.

Пожар в Феодоровской церкви произошел ночью 25 января. Фото: Артем ЗАМЯТИН

СТАРОЕ ЗДАНИЕ ЦЕРКВИ РАЗОБРАЛИ ПОСЛЕ ТРАГЕДИИ

Напомним, пожар в Феодоровской церкви вспыхнул ночью 25 января. На его ликвидацию у спасателей ушло несколько часов. Внутреннее убранство, второй этаж и колокольня выгорели. Сильнее всего пострадала верхняя часть церкви.

Губернатор Александр Соколов заявил, что специалисты обследуют здание и примут решение о надежности несущих конструкций. В зависимости от этого принималось решение о восстановлении старой церкви или постройки новой. Вскоре в Кирове начался сбор средств на эти цели.

Позднее ГУ МЧС обнародовало причину пожара. Предположительно, огонь вспыхнул из-за аварийного режима работы электрооборудования.

На данный момент старое здание Феодоровской церкви разобрано. Скорее всего, на ее месте воздвигнут уже каменный храм.