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Общество3 февраля 2023 12:30

«Оставим благой след на родной земле»: Вятская епархия открыла сбор средств на постройку нового храма на месте Феодоровской церкви

Всех неравнодушных просят оказать посильную помощь
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Здание сгоревшей церкви уже разобрали.

Здание сгоревшей церкви уже разобрали.

Фото: Артем ЗАМЯТИН

В Кирове приняли решение отстроить новый храм на месте сгоревшей Феодоровской церкви. Об этом оповестил митрополит Вятский и Слободской Марк.

ОТКРЫТ СПЕЦИАЛЬНЫЙ СБОР СРЕДСТВ

Как передает пресс-служба Вятской епархии, 3 февраля было принято решение о постройке нового храма. Ранее ходили слухи о восстановлении предыдущего строения, однако, очевидно, оно оказалось слишком повреждено огнем. Кроме того, как мы уже сообщали, в огне погибло множество предметов убранства церкви. Спасателям удалось вынести из горящего здания частицу мощей святого Михаила Тихоницкого в напрестольном антиминсе и напрестольное Евангелие.

- Строительство храмов на Руси почиталось величайшей добродетелью и было любимым делом русского народа. На это святое дело тратились последние лепты вдовиц и щедрые жертвы обеспеченных людей. Так давайте же и мы оставим свой благой след на нашей родной Вятской земле, построив церковную сокровищницу для спасения душ, и чтобы наши дети и внуки радовались за нас, поминали нас в своих молитвах, - обратился к прихожанам митрополит.

По его благословению Вятская епархия открывает специальный сбор средств на постройку нового храма. Всех неравнодушных просят оказать посильную финансовую помощь. Это можно сделать двумя способами:

1) Передать наличные средства казначею храма Татьяне Пермяковой в Спасском соборе с 07.00 до 16.00. Информацию можно получить по телефону 89091431659;

2) Сделать перевод средств на банковский счет прихода Феодоровской церкви. Реквизиты указаны здесь.

- Я верю, что в самом скором времени на высоком берегу Вятки вновь поднимется прекрасный храм в честь Феодоровской иконы Божией Матери, и приходская жизнь продолжится в нем с новой благодатной силой. Всем миром сможем! – заявил митрополит.

Пожар в Феодоровской церкви произошел ночью 25 января.

Пожар в Феодоровской церкви произошел ночью 25 января.

Фото: Артем ЗАМЯТИН

СТАРОЕ ЗДАНИЕ ЦЕРКВИ РАЗОБРАЛИ ПОСЛЕ ТРАГЕДИИ

Напомним, пожар в Феодоровской церкви вспыхнул ночью 25 января. На его ликвидацию у спасателей ушло несколько часов. Внутреннее убранство, второй этаж и колокольня выгорели. Сильнее всего пострадала верхняя часть церкви.

Губернатор Александр Соколов заявил, что специалисты обследуют здание и примут решение о надежности несущих конструкций. В зависимости от этого принималось решение о восстановлении старой церкви или постройки новой. Вскоре в Кирове начался сбор средств на эти цели.

Позднее ГУ МЧС обнародовало причину пожара. Предположительно, огонь вспыхнул из-за аварийного режима работы электрооборудования.

На данный момент старое здание Феодоровской церкви разобрано. Скорее всего, на ее месте воздвигнут уже каменный храм.

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