Стала известна предварительная причина пожара в Феодоровской церкви в Кирове

Дознаватели осмотрели место пожара. Фото: ГУ МЧС по Кировской области

Предварительной причиной пожара в Феодоровской церкви в Кирове мог стать аварийный режим работы электрооборудования. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Кировской области.

В ведомстве уточнили, что дознаватели осмотрели место пожара и установили место возникновения возгорания. Специалисты также взяли для исследования в лаборатории элемент проводки.

Кроме того, сообщается, что на момент пожара храм был закрыт. Признаков проникновения посторонними в здание не выявили.

Напомним, что Феодоровская церковь загорелась ночью 25 января. Сейчас в Кирове объявили сбор средств на восстановление здания.