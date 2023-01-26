В Кирове начали сбор средств для восстановления сгоревшей Федоровской церкви

Настоятель отметил, что многие жители и гости города полюбили Федоровскую церковь, построенную на месте разрушенного каменного храма Фото: Артем ЗАМЯТИН

В Кирове запустили сбор средств для восстановления сгоревшей Федоровской церкви. С призывом о помощи к неравнодушным жителям области обратился настоятель храма иерей Игорь Шиляев, духовенство и прихожане.

- Произошедшее является трагедией в жизни православной Вятки, - сообщил Игорь Шиляев. - Многие жители и гости города полюбили Федоровскую церковь, которая была воссоздана в 2007 году на месте разрушенного в 1962 году каменного храма.

Кроме того, настоятель отметил, что решение о восстановлении сооружения уже принято. Реквизиты для оказания помощи при работах указаны на сайте Вятской Епархии.

Напомним, что Федоровская церковь горела в Кирове ночью 25 января. При пожаре обрушилась колокольня и главный купол. Кроме того, серьезно пострадало внутреннее убранство храма. Однако сотрудники МЧС успели вынести из горящего здания православную святыню.