Решение о восстановлении или новой постройке Феодоровской церкви в Кирове примут после обследования здания

Верхнюю часть церкви временно закроют сеткой. Фото: Артем ЗАМЯТИН

Ночью 25 января в Кирове произошел пожар в Феодоровской церкви - деревянном здании, построенном 16 лет назад. Строение серьезно пострадало в результате происшествия. Благо, никто из людей не погиб и не получил травмы.

ПОЖАР ЛИКВИДИРОВАЛИ НЕСКОЛЬКО ЧАСОВ

Информация о возгорании поступила в ГУ МЧС в 01.38. На тушение прибыли 35 человек и 12 единиц техники. Площадь пожара составила более 200 квадратных метров, и полностью ликвидировать его удалось только к шести часам утра.

В процессе тушения спасателям также удалось вынести из огня святыню - частицу мощей святого Михаила Тихоницкого в антиминсе, которая хранилась в церкви. В паблике церкви добавили, что из здания удалось также спасти Евангелие.

- Выгорело внутреннее убранство, весь второй этаж, колокольня... Иконы почти все сгорели, несколько сохранилось, - сообщили в группе.

Сотрудники МЧС провели проливку здания, чтобы исключить новые очаги пожара. По сообщению горадминистрации, сейчас идет ликвидация последствий происшествия. Городские службы убирают с территории сгоревшие конструкции и чистят ее от наледи. Верхнюю часть церкви, наиболее пострадавшую от пожара, временно накроют специальной сеткой.

Глава администрации Кирова Вячеслав Симаков отметил, что мэрия тесно взаимодействует с Вятской епархией и окажет всю необходимую помощь в рамках полномочий муниципалитета.

Сейчас территорию церкви чистят от наледи и мусора. Фото: Артем ЗАМЯТИН

ВОССТАНОВЯТ ИЛИ ОТСТРОЯТ

Губернатор Кировской области Александр Соколов также подключился к проблеме. В своем телеграм-канале глава региона заявил, что в ближайшее время специалисты обследуют здание и примут решение о надежности несущих конструкций. В зависимости от результата церковь восстановят или отстроят заново.

- По древней русской традиции на месте сгоревшего храма должен подняться новый. Всем миром сможем! - добавил Александр Соколов.

Стоит отметить, что Феодоровская церковь появилась в 2007 году на месте уже разрушенного храма, построенного более века назад.

Причины пожара на данный момент доподлинно неизвестны - их предстоит выяснить дознавателям МЧС. Обсуждается версия возгорания из-за замыкания проводки в правой половине церкви, однако это неофициальные данные. В самой церкви причин также не знают.