В Кирове восстановят или заново отстроят Феодоровскую церковь

Пожар в церкви произошел ночью 25 января. Фото: kirovreg.ru

Феодоровскую церковь, сгоревшую этой ночью в Кирове, восстановят. Об этом заявил губернатор Александр Соколов.

- В ближайшее время специалисты обследуют здание и примут решение о надежности несущих конструкций. В любом случае - восстановим или заново отстроим церковь. По древней русской традиции на месте сгоревшего храма должен подняться новый. Всем миром сможем! - написал глава региона в своем телеграм-канале.

Как мы сообщали ранее, ночью 25 января в церкви вспыхнул пожар. Для его тушения привлекли 35 человек и 12 единиц техники. К счастью, никто не погиб и не пострадал. Причины возгорания сейчас устанавливаются.