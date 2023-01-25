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НовостиОбщество25 января 2023 8:56

В Кирове восстановят или заново отстроят Феодоровскую церковь

Здание серьезно пострадало при пожаре
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Пожар в церкви произошел ночью 25 января. Фото: kirovreg.ru

Пожар в церкви произошел ночью 25 января. Фото: kirovreg.ru

Феодоровскую церковь, сгоревшую этой ночью в Кирове, восстановят. Об этом заявил губернатор Александр Соколов.

- В ближайшее время специалисты обследуют здание и примут решение о надежности несущих конструкций. В любом случае - восстановим или заново отстроим церковь. По древней русской традиции на месте сгоревшего храма должен подняться новый. Всем миром сможем! - написал глава региона в своем телеграм-канале.

Как мы сообщали ранее, ночью 25 января в церкви вспыхнул пожар. Для его тушения привлекли 35 человек и 12 единиц техники. К счастью, никто не погиб и не пострадал. Причины возгорания сейчас устанавливаются.