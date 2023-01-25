В Кировской области ночью горела Феодоровская церковь

Пожар в деревянном православном храме вспыхнул поздней ночью. Фото: ГУ МЧС по Кировской области

В среду, 25 января, в Кирове горела Церковь Феодоровской иконы Божией Матери. Пожар в деревянном православном храме вспыхнул поздней ночью.

ПОЛНОСТЬЮ ОСТАНОВИТЬ ПОЖАР УДАЛОСЬ К 6 УТРА

Как сообщили в ГУ МЧС по Кировской области, информация о возгорании поступила в 01:38. На набережную Грина оперативно выехали пожарные. С огнем боролись 35 человек и 12 единиц техники. В том числе, газодымозащитники.

Однако пламя быстро распространилось по деревянному строению. Полностью возгорание удалось ликвидировать к 6 утра. Церковь сильно пострадала.

К счастью, в пожаре никто не погиб. Как уточнили в ведомстве, травмированных также нет. Сейчас дознаватели МЧС устанавливают причину пожара.

С огнем боролись 35 человек и 12 единиц техники. Фото: ГУ МЧС по Кировской области

ЦЕРКОВЬ ПОСТРОИЛИ НА МЕСТЕ РАЗРУШЕННОГО ХРАМА

В соцсетях кировчане активно обсуждают случившееся и отмечают, что рассчитывают на восстановление Феодоровской церкви.

- Очень жаль. Хороший храм. Надеюсь, что восстановят быстро, - сообщают пользователи.

- Надеемся на скорейшее восстановление.

- Похоже кому-то помешал опять.

Отметим, что церковь появилась на месте уже разрушенного храма. Так, церковь заложили в 1913 году и построили по проекту архитектора Ивана Чарушина. Спустя два года ее освятили в честь Феодоровской иконы Божией Матери.

Затем с 1930 по 1945 годы храм был закрыт. В октябре 1962 года церковь взорвали. В 2007 году на месте разрушенного храма в Кирове выстроили деревянную Федоровскую церковь.