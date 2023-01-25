В Кирове спасатели вынесли из горящей Феодоровской церкви святыню

Пожар в церкви произошел ночью 25 января.
Фото: Артем ЗАМЯТИН
В Кирове сотрудники МЧС спасли из горящей Феодоровской церкви православную святыню. Подробности сообщили в пресс-службе ведомства.
Напомним, деревянный храм загорелся ночью 25 января. Прибывшим на место спасателям удалось спасти из огня одну из святынь - частицу мощей святого Михаила Тихоницкого в антиминсе, которая хранилась в церкви. В паблике храма также добавили, что сотрудников МЧС также попросили вынести напрестольное Евангелие.
Как мы сообщали ранее, здание церкви сильно пострадало в результате пожара. После обследования строения будет решаться вопрос о восстановлении либо новой отстройке храма. Причины возгорания на данный момент неизвестны.