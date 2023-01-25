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НовостиОбщество25 января 2023 12:21

В Кирове спасатели вынесли из горящей Феодоровской церкви святыню

Сотрудникам МЧС удалось спасти частицу мощей в антиминсе и Евангелие
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Пожар в церкви произошел ночью 25 января.

Пожар в церкви произошел ночью 25 января.

Фото: Артем ЗАМЯТИН

В Кирове сотрудники МЧС спасли из горящей Феодоровской церкви православную святыню. Подробности сообщили в пресс-службе ведомства.

Напомним, деревянный храм загорелся ночью 25 января. Прибывшим на место спасателям удалось спасти из огня одну из святынь - частицу мощей святого Михаила Тихоницкого в антиминсе, которая хранилась в церкви. В паблике храма также добавили, что сотрудников МЧС также попросили вынести напрестольное Евангелие.

Как мы сообщали ранее, здание церкви сильно пострадало в результате пожара. После обследования строения будет решаться вопрос о восстановлении либо новой отстройке храма. Причины возгорания на данный момент неизвестны.