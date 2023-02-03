В Кирове разобрали сгоревшую Феодоровскую церковь

Работы по демонтажу сгоревшей постройки завершены. Фото: Артем ЗАМЯТИН

В Кирове разобрали здание сгоревшей Феодоровской церкви на улице Набережная Грина, 7а. Теперь на месте деревянной постройки осталась только куча обломков.

Напомним, что трагедия произошла в ночь на 25 января. Здание серьезно пострадало, как и внутренне убранство и святыни, хранившиеся в храме. Подробнее об этой трагедии читайте в нашем материале.

Недавно завершились работы по сносу постройки. Сейчас в городе активно обсуждают тему возведения нового храма на месте утраченного. Как ранее подчеркнул губернатор Александр Соколов, храм обязательно будет выстроен заново.

Добавим, что продолжается сбор средств на восстановление Феодоровской церкви.