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НовостиОбщество3 февраля 2023 10:48

В Кирове разобрали сгоревшую Феодоровскую церковь

Сбор средств на восстановление храма продолжается
Артем ЗАМЯТИН
Работы по демонтажу сгоревшей постройки завершены.

Работы по демонтажу сгоревшей постройки завершены.

Фото: Артем ЗАМЯТИН

В Кирове разобрали здание сгоревшей Феодоровской церкви на улице Набережная Грина, 7а. Теперь на месте деревянной постройки осталась только куча обломков.

Напомним, что трагедия произошла в ночь на 25 января. Здание серьезно пострадало, как и внутренне убранство и святыни, хранившиеся в храме. Подробнее об этой трагедии читайте в нашем материале.

Недавно завершились работы по сносу постройки. Сейчас в городе активно обсуждают тему возведения нового храма на месте утраченного. Как ранее подчеркнул губернатор Александр Соколов, храм обязательно будет выстроен заново.

Добавим, что продолжается сбор средств на восстановление Феодоровской церкви.