«На месте сгоревшего храма должен подняться новый»: в Кирове продолжается сбор средств на восстановление Феодоровской церкви

Площадь пожара составила более 200 квадратных метров. ФОТО: vk.com/vyatkafeodhram, киров.рф

В ночь на 25 января 2023 года в Кирове произошел крупный пожар: вспыхнула деревянная Феодоровская церковь на улице Набережная Грина, 7а. Причины и детали трагедии сейчас выясняют следователи. «Комсомолка» расскажет о том, что уже известно о происшествии и его последствиях.

ПОЖАР ТУШИЛИ НЕСКОЛЬКО ЧАСОВ

Огонь охватил здание посреди ночи. Сигнал о возгорании поступил на пульт спасателей в 01.38, а полностью ликвидировать пламя удалось только к шести утра.

С огнем боролись 35 человек и 12 единиц техники. Как сообщили в ГУ МЧС по Кировской области, площадь пожара составила более 200 квадратных метров.

В результате происшествия никто из людей не погиб и не пострадал. Чего нельзя было сказать о самом здании. Пожар начался на нижнем ярусе, но наибольший ущерб пламя причинило верхней части храма, где находилась колокольня. Часть внутреннего убранства и некоторые святыни, хранившиеся в церкви, утрачены навсегда. Однако спасателям удалось вынести из горящего строения частицу мощей святого Михаила Тихоницкого в антиминсе и напрестольное Евангелие.

Многие святыни, хранившиеся в церкви, навсегда утрачены в пожаре. ФОТО: vk.com/vyatkafeodhram

После тушения пожара спасатели провели его заливку, чтобы исключить возможность появления новых очагов. Для уборки рухнувших конструкций были привлечены городские службы.

Наиболее пострадавшую часть здания накроют специальной сеткой. Уже сейчас специалисты занимаются тщательным обследованием остатков здания. Им необходимо оценить надежность несущих конструкций, после чего будет принято решение: будут ли церковь восстанавливать, или здание отстроят заново.

- По древней русской традиции на месте сгоревшего храма должен подняться новый. Всем миром сможем! – заявил губернатор области Александр Соколов.

ПРОБЛЕМЫ С ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕМ

26 января областное ГУ МЧС обнародовало предварительную причину пожара. По мнению ведомства, возгорание в Феодоровской церкви произошло из-за аварийного режима работы электрооборудования.

Специалисты осмотрели место происшествия и установили, где вспыхнул огонь. Также эксперты взяли элементы проводки для лабораторных исследований.

В ведомстве добавили, что на момент происшествия храм был закрыт. Признаков проникновения посторонних в здание нет.

СБОР СРЕДСТВ НА ВОССТАНОВЛЕНИЕ

Настоятель храма иерей Игорь Шиляев во время ЧП находился в Москве на международных Рождественских чтениях. Новость о пожаре застала его врасплох посреди ночи, и в кратчайшие сроки батюшка вернулся в Киров.

Практически сразу после случившегося в Кирове запустили сбор средств для восстановления храма. С просьбой о помощи ко всем неравнодушным обратились настоятель храма, духовенство и прихожане.

- Произошедшее является трагедией в жизни православной Вятки, - подчеркнул Игорь Шиляев. - Многие жители и гости города полюбили Федоровскую церковь, которая была воссоздана в 2007 году на месте разрушенного в 1962 году каменного храма.

Реквизиты для оказания помощи можно узнать на сайте Вятской епархии.

К сбору подключился и губернатор Кировской области Александр Соколов.

- Я думаю, безусловно, церковь будет восстановлена, а жители Кирова примут в этом участие. Ко мне уже обращались строительные компании с предложениями восстановить храм. Я лично планирую половину зарплаты губернатора Кировской области за январь перечислить на дело восстановления Феодоровской церкви, - заявил он во время еженедельной планерки в правительстве.

ИЗ ИСТОРИИ ФЕОДОРОВСКОЙ ЦЕРКВИ

Феодоровская церковь была заложена еще в 1913 году и построена по проекту архитектора И.А. Чарушина.

С 1930 по 1945 годы храм был закрыт. В годы Великой Отечественной войны в там располагался сборный пункт. В те годы церковь стала военным объектом и была обнесена колючей проволокой.

В 1946 году здание вновь возвращено Русской Православной Церкви, в нем возобновились богослужения. А в октябре 1962 года храм был взорван и разрушен по приказу городских властей.

В 2007 году взамен разрушенного храма отстроили деревянную Фёдоровскую церковь - копию Владимирской церкви в резиденции президента России на Валдае. Она и сгорела 25 января.