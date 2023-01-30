Александр Соколов пожертвует ползарплаты на восстановление Феодоровской церкви

Пожар в церкви произошел ночью 25 января. Фото: Артем ЗАМЯТИН

Губернатор Александр Соколов пожертвует половину своей зарплаты на восстановление Феодоровской церкви. Об этом он заявил во время сегодняшней планерки в правительстве области.

- Я думаю, безусловно, церковь будет восстановлена, а жители Кирова примут в этом участие. Ко мне уже обращались строительные компании с предложениями восстановить церковь. Счет прихода есть в интернете. Я планирую половину зарплаты губернатора Кировской области за январь перечислить на дело восстановления Феодоровской церкви, - сообщил глава региона, также выразив мнение, что храм отреставрируют достаточно быстро.

Напомним, пожар в Феодоровской церкви произошел ночью 25 января. Пожар тушили несколько часов. Из людей никто не пострадал и не погиб, однако огонь сильно повредил само здание. После этого в Кирове запустили сбор средств на восстановление храма.