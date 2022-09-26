Главные новости Кировской области с 19 по 25 сентября: губернатор вступил в должность, стал известен состав правительства, из региона отправили первую колонну мобилизованных, в трех районах прошел смерч

Все главные новости Кировской области за ушедшую неделю в одной фотографии. Коллаж: Анастасия Калашникова

На календаре 26 сентября, за окном всего +6, пасмурно и дождливо. Прогноз погоды на наступившую рабочую неделю можно посмотреть здесь. А мы традиционно предлагаем вспомнить главные события ушедшей.

АЛЕКСАНДР СОКОЛОВ ОФИЦИАЛЬНО ВСТУПИЛ В ДОЛЖНОСТЬ

В Кировском драмтеатре 23 сентября состоялась торжественная церемония вступления Александра Соколова в должность губернатора.

Председатель регионального избиркома Максим Финченко объявил, что выборы 10-11 сентября признаны действительными и состоявшимися. И вручил Александру Соколову удостоверение об избрании его губернатором региона.

После этого новый глава принес присягу и заявил, что своей главной задачей считает повышение качества жизни кировчан.

УКАЗ О НОВОМ СОСТАВЕ ОБЛАСТНОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА ВСТУПИЛ В СИЛУ 24 СЕНТЯБРЯ

Глава региона подписал указ о новом составе областного правительства. Согласно ему, в него войдут следующие лица:

- Александр Соколов - губернатор Кировской области. Согласно другому указу, он будет исполнять и полномочия председателя правительства;

- Андрей Николаевич Лучинин - и.о. вице-губернатора;

- Дмитрий Александрович Курдюмов - первый заместитель председателя правительства;

- Алексей Александрович Комаров - руководитель администрации губернатора и правительства;

- Евгений Юрьевич Габсаматов, Алексей Александрович Жердев, Андрей Альбертович Маури, Михаил Анатольевич Сандалов, Светлана Викторовна Шумайлова - заместители председателя правительства;

- Лариса Александровна Маковеева - и.о. министра финансов;

- Татьяна Анатольевна Поломских - и.о. министра имущественных отношений.

ПЕРВАЯ КОЛОННА МОБИЛИЗОВАННЫХ В СООТВЕТСТВИИ С УКАЗОМ ПРЕЗИДЕНТА РФ ОТПРАВИЛАСЬ НА ОБУЧЕНИЕ

В нашем регионе проходит призыв на военную службу в рамках частичной мобилизации, объявленной президентом России. Как сообщили в правительстве региона, 25 сентября первая колонна мобилизованных отправилась для прохождения предварительного обучения.

Как сообщают военный комиссариат и министерство внутренней политики области, призыв идет в рамках требований, обозначенных в Указе президента. Повестки вручены только тем жителям региона, которые по возрасту, военной специальности, состоянию здоровья соответствуют заявленным критериям.

Как отметил в своем телеграм-канале губернатор региона Александр Соколов, с мобилизованными «поехал их будущий командир полка, опытный боевой офицер кировчанин. Обещал беречь ребят».

- Сначала все резервисты обязательно пройдут обучение и переподготовку, - написал Александр Соколов. - А мы будем помогать им всем, чем сможем. Ко мне уже поступили просьбы о кнопочных телефонах для мобилизованных - обязательно приобретем. Если понадобится еще что-то - привезем все.

В ШАБАЛИНСКОМ РАЙОНЕ ПРОШЕЛ СМЕРЧ

Поздний осенний смерч прошелся по Шабалинскому району. По предварительной оценке, он принадлежит к категории F2. Об этом сообщает паблик «Любительская метеорология в Кирове».

По сообщению группы, стихия задела также Даровской и Свечинский районы. От смерча пострадали деревья, а в Даровском районе ветер сорвал шифер с крыш домов и оборвал линии электропередачи.

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