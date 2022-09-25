Из Кировской области 25 сентября отправилась первая колонна мобилизованных в соответствии с Указом президента России

Повестки вручены только тем жителям региона, которые по возрасту, военной специальности, состоянию здоровья соответствуют заявленным критериям. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Кировской области проходит призыв на военную службу в рамках частичной мобилизации, объявленной президентом России. Как сообщили в правительстве региона, 25 сентября первая колонна мобилизованных отправилась для прохождения предварительного обучения.

Как сообщают военный комиссариат и министерство внутренней политики области, призыв идет в рамках требований, обозначенных в Указе президента. Повестки вручены только тем жителям региона, которые по возрасту, военной специальности, состоянию здоровья соответствуют заявленным критериям.

Глава горадминистрации и председатель кирово-чепецкой призывной комиссии Игорь Гагаринов сообщил, что сегодня из города отправились первые 50 мобилизованных с категорией здоровья «А» (годен к службе, абсолютно здоров и не имеет никаких проблем со здоровьем).

- На пункте предварительного сбора работает бригада медиков, в том числе главный врач. При жалобах на здоровье граждане отправляются на прохождение углубленной медкомиссии в районный военкомат, там внимательно изучают состояние здоровья, и в случае присвоения категории «В» ( ограниченно годен к военной службе) и категории «Г» (временно не годен к военной службе») граждане не привлекаются к мобилизации, не говоря уже о жителях, имеющих группу инвалидности, - подчеркнул Игорь Гагаринов. - Призывная комиссия следит за исполнением всех пунктов Указа Президента и оперативно реагирует на обращения граждан по всем вопросам, связанным с частичной мобилизацией.

Добавим, что организация частичной мобилизации в регионе, соблюдение законности и требований, обозначенных в Указе Президента России, находятся на контроле правительства Кировской области.

Как отметил в своем телеграм-канале губернатор региона Александр Соколов, с мобилизованными «поехал их будущий командир полка, опытный боевой офицер кировчанин. Обещал беречь ребят».

- Сначала все резервисты обязательно пройдут обучение и переподготовку, - написал Александр Соколов. - А мы будем помогать им всем, чем сможем. Ко мне уже поступили просьбы о кнопочных телефонах для мобилизованных - обязательно приобретем. Если понадобится еще что-то - привезем все.