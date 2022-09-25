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Общество25 сентября 2022 13:27

Из Кировской области 25 сентября отправилась первая колонна мобилизованных в соответствии с Указом президента России

Соблюдение законности и требований при частичной мобилизации контролирует правительство региона
Алексей Гмызин
Повестки вручены только тем жителям региона, которые по возрасту, военной специальности, состоянию здоровья соответствуют заявленным критериям.

Повестки вручены только тем жителям региона, которые по возрасту, военной специальности, состоянию здоровья соответствуют заявленным критериям.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Кировской области проходит призыв на военную службу в рамках частичной мобилизации, объявленной президентом России. Как сообщили в правительстве региона, 25 сентября первая колонна мобилизованных отправилась для прохождения предварительного обучения.

Как сообщают военный комиссариат и министерство внутренней политики области, призыв идет в рамках требований, обозначенных в Указе президента. Повестки вручены только тем жителям региона, которые по возрасту, военной специальности, состоянию здоровья соответствуют заявленным критериям.

Глава горадминистрации и председатель кирово-чепецкой призывной комиссии Игорь Гагаринов сообщил, что сегодня из города отправились первые 50 мобилизованных с категорией здоровья «А» (годен к службе, абсолютно здоров и не имеет никаких проблем со здоровьем).

- На пункте предварительного сбора работает бригада медиков, в том числе главный врач. При жалобах на здоровье граждане отправляются на прохождение углубленной медкомиссии в районный военкомат, там внимательно изучают состояние здоровья, и в случае присвоения категории «В» ( ограниченно годен к военной службе) и категории «Г» (временно не годен к военной службе») граждане не привлекаются к мобилизации, не говоря уже о жителях, имеющих группу инвалидности, - подчеркнул Игорь Гагаринов. - Призывная комиссия следит за исполнением всех пунктов Указа Президента и оперативно реагирует на обращения граждан по всем вопросам, связанным с частичной мобилизацией.

Добавим, что организация частичной мобилизации в регионе, соблюдение законности и требований, обозначенных в Указе Президента России, находятся на контроле правительства Кировской области.

Как отметил в своем телеграм-канале губернатор региона Александр Соколов, с мобилизованными «поехал их будущий командир полка, опытный боевой офицер кировчанин. Обещал беречь ребят».

- Сначала все резервисты обязательно пройдут обучение и переподготовку, - написал Александр Соколов. - А мы будем помогать им всем, чем сможем. Ко мне уже поступили просьбы о кнопочных телефонах для мобилизованных - обязательно приобретем. Если понадобится еще что-то - привезем все.