Смерч прошел по Шабалинскому району, повалив лес. Фото: Константин Ложеницын

В Шабалинском районе прошел смерч. Об этом сообщает паблик «Любительская метеорология в Кирове».

Поздний осенний смерч зафиксировали на на западе области. По предварительной оценке, он принадлежит к категории F2.

- Ширина смерча может составлять 200 и более метров. Длина пока не определена. Смерчевой ветровал уходит в сторону запада Даровского района, - поделились метеорологи-любители.

По сообщению группы, стихия задела также Даровской и Свечинский районы. От смерча пострадали деревья, а в Даровском районе ветер сорвал шифер с крыш домов и оборвал линии электропередач.

Напомним, ранее мы также писали, что из-за грозы восемь населенных пунктов в области остались без электричества. Подробнее об этом - здесь.