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Общество20 сентября 2022 7:46

В Кировской области из-за грозы вспыхнули два пожара и остались без света 8 населенных пунктов

В ГУ МЧС рассказали о повреждениях, принесенных грозой 19 сентября
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Федеральную трассу завалило рухнувшими из-за непогоды деревьями. Фото: ГУ МЧС по Кировской области

Федеральную трассу завалило рухнувшими из-за непогоды деревьями. Фото: ГУ МЧС по Кировской области

Оба пожара произошли в Кировской области 19 сентября. Первый случился в 9 утра в поселке Свеча: на улице Железнодорожной из-за грозового разряда вспыхнул жилой дом. В результате сгорели надворные постройки, обгорели крыша и стены.

Второй случай произошел в 20.40 в деревне Чернопенье Оричевского района. В жилом доме сгорели крыша, потолок, обгорели стены. Пострадали также хлев и баня. Причиной также стал грозовой разряд. По счастью, в обоих происшествиях никто не пострадал.

Из-за грозы также остались без электричества 8 населенных пунктов в Свечинском, Шабалинском и Даровском районах. На федеральной трассе на проезжую часть рухнули 10 деревьев. На данный момент дорога расчищена.