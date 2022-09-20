В Кировской области из-за грозы вспыхнули два пожара и остались без света 8 населенных пунктов

Федеральную трассу завалило рухнувшими из-за непогоды деревьями. Фото: ГУ МЧС по Кировской области

Оба пожара произошли в Кировской области 19 сентября. Первый случился в 9 утра в поселке Свеча: на улице Железнодорожной из-за грозового разряда вспыхнул жилой дом. В результате сгорели надворные постройки, обгорели крыша и стены.

Второй случай произошел в 20.40 в деревне Чернопенье Оричевского района. В жилом доме сгорели крыша, потолок, обгорели стены. Пострадали также хлев и баня. Причиной также стал грозовой разряд. По счастью, в обоих происшествиях никто не пострадал.

Из-за грозы также остались без электричества 8 населенных пунктов в Свечинском, Шабалинском и Даровском районах. На федеральной трассе на проезжую часть рухнули 10 деревьев. На данный момент дорога расчищена.