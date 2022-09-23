Александр Соколов официально стал губернатором Кировской области

Торжественная церемония состоялась в кировском драмтеатре. Фото: kirovreg.ru

Александр Соколов вступил в должность губернатора Кировской области. Как сообщили в пресс-службе правительства региона, торжественная церемония состоялась в драмтеатре.

Председатель избиркома Кировской области Максим Финченко объявил, что выборы 10-11 сентября признаны действительными и состоявшимися. Он вручил Александру Соколову удостоверение об избрании его губернатором региона, после чего новый глава принес присягу.

Александр Соколов в ответном слове заявил, что своей главной задачей на посту губернатора видит повышение качества жизни граждан. Он также подчеркнул, что в регионе будет продолжен курс на максимальную открытость власти, диалог с жителями и проработку всех решений на основе мнения общественности.