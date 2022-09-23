Стал известен новый состав правительства Кировской области

Указ о новом составе правительства вступит в силу 24 сентября. Фото: kirovreg.ru

Губернатор Кировской области Александр Соколов подписал указ о новом составе правительства региона. Согласно ему, в него войдут следующие лица:

- Александр Валентинович Соколов - губернатор Кировской области. Согласно другому указу, он также будет исполнять полномочия председателя правительства;

- Андрей Николаевич Лучинин - и.о. вице-губернатора;

- Дмитрий Александрович Курдюмов - первый заместитель председателя правительства;

- Алексей Александрович Комаров - руководитель администрации губернатора и правительства;

- Евгений Юрьевич Габсаматов, Алексей Александрович Жердев, Андрей Альбертович Маури, Михаил Анатольевич Сандалов, Светлана Викторовна Шумайлова - заместители председателя правительства;

- Лариса Александровна Маковеева - и.о. министра финансов;

- Татьяна Анатольевна Поломских - и.о. министра имущественных отношений.

Документ опубликован на сайте правительства региона и вступает в силу с субботы, 24 сентября 2022 года.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что 23 сентября предыдущий состав правительства Кировской области сложил свои полномочия в связи с избранием нового губернатора. В этот же день Александр Соколов официально вступил в должность главы региона. На торжественной церемонии он получил удостоверение губернатора и принес присягу. В своей речи Александр Соколов заявил, что своей главной задачей на посту губернатора видит повышение качества жизни граждан, и подчеркнул, что курс на открытость власти и диалог с жителями будет продолжен.