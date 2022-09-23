Постановление о сложении правительством полномочий вступило в силу 23 сентября. Фото: kirovreg.ru

Правительство Кировской области сложило свои полномочия, сообщили в его пресс-службе.

Постановление об этом издано в соответствии со статьей 61 Устава Кировской области, статьей 7 Закона Кировской области «О правительстве и иных органах исполнительной власти Кировской области». Оно вступило в силу сегодня, 23 сентября. Новый состав будет объявлен завтра, 24 сентября.

Напомним, ранее мы также сообщали, что Александр Соколов официально вступил в должность губернатора Кировской области. На прошедшей сегодня торжественной церемонии он получил удостоверение об избрании его главой региона и принес присягу. Подробнее - здесь.