Прогноз погоды в Кирове с 26 по 30 сентября: пасмурно, холодно, ветрено

Температура днем будет до +5 градусов, а в ночные часы может опускаться до нуля. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Кировчан ожидают холодные пасмурные дни. «Комсомолка» подготовила прогноз погоды на рабочую неделю с 26 по 30 сентября.

Понедельник, 26 сентября

С самого утра синоптики прогнозируют дождь, правда небольшой. Температура воздуха в течение всего дня будет +5 градусов. Восточный ветер будет дуть со скоростью 4-5 м/с, хотя возможны порывы до 14 м/с. Атмосферное давление утром будет низким - 738-739 мм ртутного столба. Но к ночи должно повыситься до нормального - 748 мм рт.ст.

Вторник, 27 сентября

Столбики термометров также как и предыдущий день будут колебаться на отметке +4…+6 градусов. Но к ночи опустятся до +1 градуса. День будет пасмурным, но без осадков. Восточный ветер немного стихнет – до 3- 4 м/с. Атмосферное давление в течение дня будет медленно подниматься от 748 до 752 мм ртутного столба.

Среда, 28 сентября

Погода в среду будет мало отличаться от предыдущего дня. Правда, днем должно сквозь облака пробиться солнышко. Но температура воздуха также составит только +5 градусов. А ночью может опуститься до 0…-1 градуса. Порывы ветра могут достигать 7-8 м/с. Атмосферное давление - 752-753 мм ртутного столба.

Четверг, 29 сентября

В четверг погода не изменится - переменная облачность, без осадков. Днем отметка термометра поднимется только до +5 градусов. А ночью возможны минусовые значения. Порывы ветра могут достигать до 15 м/с. Атмосферное давление не изменится - 752-753 мм ртутного столба.

Пятница, 30 сентября

Погода пятницы не будет отличаться от предыдущих дней. Температура днем - +5 градусов, ночью столбик термометра упадет до нулевой отметки. День будет пасмурным, но без осадков. Ветер сменит направление на юго-восточное и немного стихнет – 4-5 м/с. Атмосферное давление еще немного повысится – до 755 мм ртутного столба.