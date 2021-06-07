Главные новости с 31 мая по 6 июня в Кирове: награждение школьников майонезом, отравление детей в «Усадьбе Ивана Царевича» и скорое завершение крестного хода

Награждение школьников - победителей и призеров всероссийской олимпиады обернулось крупным скандалом и стало поводом для обсуждения. Фото: admkirov.ru

Доброе утро, Киров! На календаре 7 июня 2021 года, сегодняшний день обещает быть облачным и слегка дождливым ближе к вечеру, температура воздуха достигнет +23 градусов. Предлагаем вам вспомнить главные новости ушедшей недели.

МАЙОНЕЗ ЗА ПОБЕДУ НА ОЛИМПИАДЕ

Наверное, это один из самых громких скандалов, которые разворачивались в Кирове в наступившем году. Если вкратце: в здании горадминистрации наградили победителей и призеров заключительного этапа всероссийской олимпиады. А потом в соцсетях появилась информация, мол, наградили так наградили - благодарственным письмом и четырьмя пачками майонеза...

История быстро разлетелась по региональным СМИ, а после - и федеральным. Многие, правда, уже тогда начали сомневаться, а был ли мальчик - мол, такой цинизм уже через край. И уже потом выяснилось, что мэрия тут ни при чем: майонез-то действительно был, только награждали им сотрудники благотворительного фонда, о чем и сообщила одна из его представителей. Скандал улегся, осадок остался.

ОТРАВИЛИСЬ НА ОТДЫХЕ

И еще один скандал, случившийся на минувшей неделе. В соцсетях появился пост кировчан, сообщивших, что их дети отравились в «Усадьбе Ивана Царевича». По словам родителей, спустя несколько часов после заезда в лагерь несколько ребят пожаловались на боли в животе, а после и другие невеселые и типичные симптомы отравления. Детей госпитализировали, в ситуации начали разбираться.

Родители уверены, что их чада подцепили инфекцию именно в развлекательном центре. С той стороны баррикад отвечают, что сотрудники Роспотребнадзора не признали факт отравления - мол, не наша это вина. Заявили даже про отработку версии с легкими наркотиками. Обстоятельства и причины недомогания детей все еще устанавливаются.

КРЕСТНЫЙ ХОД ПРОДОЛЖАЕТСЯ

В Кировской области продолжается Великорецкий крестный ход, начавшийся 3 июня. К вечеру 5 июня паломники достигли своей конечной точки - села Великорецкое. Возвращаться в Киров верующие начнут утром 7 июня и завершат свое шествие вечером 8 июня. Напомним, что Великорецкий крестный ход, проводимый ежегодно, считается самым известным и сложным в России, а съезжаются к его началу со всей страны.

ПАРК ИМЕНИ КИРОВА БЛАГОУСТРОЯТ

Голосование за благоустройство мест отдыха в нашем регионе завершилось. В Кирове победителем стал парк имени Кирова - одна из самых популярных у горожан территорий во все времена года. За него проголосовали примерно восемь тысяч человек. Второе место ушло скверу на Советской, 27 в Нововятске. Третье место досталось парку имени Гагарина, четвертое и пятое - пешеходной зоне на проспекте Строителей и Театральной площади. Выбранные объекты благоустроят в 2022 году.