В Кирове 5 июня не будет работать сервис школьного питания

С 12 часов дня 5 июня кировские школьники вновь смогут оплачивать питание с помощью «Электронного проездного». Фото: admkirov.ru

Многие ученики кировских школ активно пользуются «Электронным проездным» для оплаты питания в образовательных учреждениях. Однако 5 июня такая возможность будет недоступна. Об этом сообщили в горадминистрации, ссылаясь на информацию Центральной диспетчерской службы.

В связи с проведением технических работ сервис школьного питания отключат с 22:00 4 июня до 12:00 следующего дня. Затем ученики вновь смогут пользоваться удобной опцией.

Отметим, что сбой сервиса «Электронного проездного» ранее случился 18 марта. В тот день жители Кирова могли бесплатно пользоваться услугами общественного транспорта.