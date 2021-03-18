Сегодня бесплатно: кировчане не могут оплатить поездку в автобусе из-за проблем с «Электронным проездным»

Оплатить проезд в общественном транспорте этим утром оказалось невозможным. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Кирове у всех перевозчиков массово отказали терминалы оплаты проезда. В результате часть пассажиров едет в автобусах без кондукторов, а часть уже никуда не едет - потому что некоторые автобусы предпочли просто не выходить на линию.

Многие кировчане заметили утром 18 марта с удивлением, что едут в автобусе без кондуктора. Один из них написал в паблик «Злой Кировчанин», мол, а что это за флешмоб? Ситуацию разъяснил в комментариях под постом директор кировского АТП Денис Пырлог.

- Из-за проблем у оператора оплаты ООО "Электронный проездной", АО "АТП", выпустили автобусы и троллейбусы без кондукторов. Мы заботимся о пассажирах.

В своем же телеграм-канале Пырлог пояснил, что такая проблема наблюдается у всех перевозчиков в городе, а пассажиров приходится возить бесплатно, потому как с них не имеют права брать деньги при такой ситуации.

- Из 474 единиц на 7 часов 30 минут сегодня не вышли на линию 96 автобусов частных перевозчиков. В основном проблемы с общественным транспортном пассажиры уже наблюдают в микрорайонах Ганино, Комминтерн, Нововятск. АО "АТП" выпустили весь подвижной состав на линию без кондукторов. Таким образом, пассажиры перевозятся бесплатно, так как даже наличные средства брать с них мы не имеем право. То чувство, когда технический прогресс оказался на дне. Пора возвращаться к катушечным билетам! - прокомментировал директор кировского АТП.