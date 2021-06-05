Паломники отравились в село Великорецкое

За сутки верующие пройдут 26 километров. Фото: vk.com/public105557620

В субботу, 5 июня, начался третий день Великорецкого крестного хода 2021. Паломники отправились в путь из села Монастырское, где вчера совершили молебен святителю Николаю Чудотворцу, до села Великорецкое. За сутки верующие пройдут 26 километров. Ориентировочно путь составит 8 часов.

Крестный ход встретят в Великорецком Подворье в 18 часов, где пройдет молебен святителю Николаю Чудотворцу. Всенощное бдение на реке Великой, как и на площадке у Никольского храма, начнется в 18.30.

Напомним, что ежегодно в Кировской области проходит Великорецкий крестный ход. Со всей страны съезжаются паломники, чтобы пройти путь от Кирова до села Великорецкое. Он считается самым известным и самым сложным в России. За шесть дней верующим необходимо пройти 150 километров.