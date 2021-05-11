Великорецкий крестный ход 2021: Вятская епархия утвердила расписание шествия

Начало шествия утвердили на 3 июня 2021 года. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Кирове все-таки состоится традиционный Великорецкий крестный ход. Вятская епархия сообщила как расписание шествия, так и некоторые изменения, которые внесли в мероприятия из-за пандемии коронавируса, которая так никуда и не делась.

ЧТО ПОМЕНЯЛОСЬ

Напомним, в минувшем году официально проведение Великорецкого крестного хода запретили, рекомендовав паломникам оставаться дома. Некоторую часть верующих это не остановило, и они отправились в шествие - без иконы, сопровождения правоохранителей, и других удобств.

В 2021 году проведение крестного хода одобрили, однако не без корректив. Так, всех паломников убедительно просят носить маски, соблюдать социальную дистанцию и остаться дома в случае проблем со здоровьем либо признаков инфекционных заболеваний. Тех же, кто отправится в путь, предупреждают, что в нынешнем году паломники останутся без больших палаток, полевых кухонь и централизованной раздачи пищи. О питании и проживании участникам шествия придется позаботиться самим.

РАСПИСАНИЕ ВЕЛИКОРЕЦКОГО КРЕСТНОГО ХОДА

3 июня, четверг

Великорецкий крестный ход начнется 3 июня в 10 часов утра после утренних богослужений: божественной литургии и молебна с акафистом на соборной площади Свято-Успенского Трифонова мужского монастыря. В 11.30 паломников встретят в Троицкой церкви Кирова, откуда они выйдут в 14.00. Первый день шествия окончится в селе Бобино в 18 часов молебном с акафистом святителю Николаю Чудотворцу.

4 июня, пятница

Выход паломников из села Бобино запланирован на 3 часа утра. В 10 утра их встретят в селе Загарье, где пройдет молебен с акафистом святителю Николаю Чудотворцу. Второй день шествия завершится в 20 часов в селе Монастырском, где вновь пройдет молебен.

5 июня, суббота

В 3 часа утра паломники продолжат шествие. В 9 утра они прибудут в село Горохово, откуда выйдут в 12 часов. С 16.30 до 17.00 из Кирова в Великорецкое начнут отправляться автобусы с паломниками.

Крестный ход встретят в Великорецком Подворье в 18 часов, где пройдет молебен святителю Николаю Чудотворцу. Всенощное бдение на реке Великой, как и на площадке у Никольского храма, начнется в 18.30. В 19, 20 и 21 час начнется отправка паломников из Великорецкого в Киров - по мере наполняемости автобусов.

6 июня, воскресенье

В 3 часа утра паломников ждет ранняя Божественная литургия, в 6 утра - средняя Божественная литургия, в 10 часов - поздняя Божественная литургия. В 13 часов состоится крестный ход на источник. В течение дня в храме пройдут молебны с акафистом, после чего паломников вновь начнут автобусами отправлять в Киров.

7 июня, понедельник

Последний молебен состоится в час ночи, после чего паломники начнут возвращаться в Киров. В Медянах участников крестного хода встретят в 14 часов, откуда они выйдут в 16 часов. В Мурыгино шествие встретят в 18 часов.

8 июня, вторник

В три часа утра паломники выйдут из Мурыгино в поселок Гирсово, где задержатся на час для совершения молебна. В 13 часов участники хода должны прийти в храм иконы Божией Матери «Всех Скорбящих Радость», откуда выйдут в 14.30. Последняя точка шествия - Свято-Успенский кафедральный собор Трифонова мужского монастыря, где паломников ждут на молебен в 16.30. В 18.00 Великорецкий крестный ход считается завершенным.

Более подробное расписание вы можете посмотреть здесь.