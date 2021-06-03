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Общество3 июня 2021 11:37

Великорецкий крестный ход 2021: паломники отправились из Кирова

Всего за шесть дней участники пройдут 150 километров
Андрей Сергеев
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Паломники отправились в путь до реки Великой.

Паломники отправились в путь до реки Великой.

Фото: Владимир НИКОЛАЕНКО

В Кирове начался Великорецкий крестный ход 2021. После торжественного богослужения и молебна в Спасском соборе Трифонова монастыря паломники отправились в путь до реки Великой, где и была обнаружена чудотворная икона.

В первый день паломникам предстоит пройти почти 20 километров.

В первый день паломникам предстоит пройти почти 20 километров.

Фото: Владимир НИКОЛАЕНКО

В первый день паломникам предстоит пройти почти 20 километров. Ночевать они будут в селе Бобино.

Всего за шесть дней участники крестного хода пройдут 150 километров - 90 км из города Кирова до села Великорецкого и 60 км обратно.