Великорецкий крестный ход 2021: паломники отправились из Кирова

Паломники отправились в путь до реки Великой. Фото: Владимир НИКОЛАЕНКО

В Кирове начался Великорецкий крестный ход 2021. После торжественного богослужения и молебна в Спасском соборе Трифонова монастыря паломники отправились в путь до реки Великой, где и была обнаружена чудотворная икона.

В первый день паломникам предстоит пройти почти 20 километров. Фото: Владимир НИКОЛАЕНКО

В первый день паломникам предстоит пройти почти 20 километров. Ночевать они будут в селе Бобино.

Всего за шесть дней участники крестного хода пройдут 150 километров - 90 км из города Кирова до села Великорецкого и 60 км обратно.